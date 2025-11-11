Kiew und eine Reihe von Regionen wurden wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen in Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Dienstagmorgen, den 11. November, wurde in Kiew und einer Reihe von ukrainischen Regionen Luftalarm ausgerufen. Der Grund für den Alarm war die Bedrohung durch ballistische Raketen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew.

„Luftalarm in Kiew wegen der Bedrohung durch ballistische Waffen. Begeben Sie sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume und bleiben Sie dort, bis die Gefahr vorüber ist. Ignorieren Sie die Alarme nicht“, hieß es in der Erklärung.

Gleichzeitig stellte die Luftwaffe der Ukraine klar, dass die Bedrohung durch ballistische Raketen aus Kursk.

Aktualisiert um 07:23 Uhr.*

Vor ein paar Minuten war in Charkiw eine Explosion zu hören. Gleichzeitig stellte Bürgermeister Igor Terekhov klar, dass die Explosion außerhalb der Stadt stattfand.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 07:15 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt der Alarm weiterhin in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Tscherkassy, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Cherson, Saporischschja, Charkiw, Dnipro und Donezk.

Alarm in Kiew und der gesamten Ukraine