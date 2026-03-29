In Kiew kletterten Jugendliche auf das Dach eines Zuges: Einer kam ums Leben, zwei erlitten Verbrennungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Solomjanski-Bezirk von Kiew kam ein Jugendlicher ums Leben, zwei weitere erlitten Stromschläge auf dem Dach eines Zuges.

In Kiew kam ein Jugendlicher durch einen Stromschlag auf dem Dach eines Zuges ums Leben, zwei weitere erlitten Verbrennungen.

Quelle: : Katastrophenschutzbehörde Kiew

Details: : Um 17:23 Uhr ging bei der Katastrophenschutzbehörde eine Meldung ein, dass sich auf dem Dach eines Zuges im Solomjanski-Bezirk der Hauptstadt vermutlich Jugendliche befänden, die einen Stromschlag erlitten hätten.

Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie einen verstorbenen Jungen sowie zwei weitere vor, die zahlreiche Verbrennungen erlitten hatten. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Rettungskräfte holten die Leiche des Verstorbenen aus dem Waggon und übergaben sie den Strafverfolgungsbehörden, um die Umstände des tragischen Vorfalls aufzuklären.