In Kiew und den Regionen wurden aufgrund des Angriffs der Russischen Föderation Notstromabschaltungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 7. Februar wurden in Kiew und den Regionen der Ukraine aufgrund des russischen Angriffs Notstromabschaltungen durchgeführt. Die Wiederherstellung erfolgt nach Stabilisierung der Lage.

Am Morgen des 7. Februar wurden in Kiew und mehreren Regionen der Ukraine aufgrund des russischen Angriffs Notstromabschaltungen eingeführt.

Quelle: : DTEK, „Ukrenerho“

Details: Es wird berichtet, dass die Zeitpläne derzeit nicht gelten. Die Energieversorger haben zugesagt, bei Änderungen zusätzlich zu informieren.

Wörtliches Zitat von „Ukrenerho“: Aufgrund der vom Feind verursachten Schäden wurden in den meisten Regionen Notabschaltungen vorgenommen.

Derzeit dauert der Angriff noch an. Die Wiederherstellungsarbeiten werden beginnen, sobald es die Sicherheitslage zulässt.

Seit der Nacht greifen russische Invasoren Regionen der Ukraine an, vor allem im Westen.