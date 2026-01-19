Klitschko wies die Bezirksleiter an, Schnee und Eis bis zum Abend zu beseitigen, andernfalls werde er Selenskyj informieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Klitschko hat angeordnet, den Schnee in Kiew bis zum Abend des 19. Januar zu beseitigen, andernfalls wird er sich an den Präsidenten wenden.

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko sagte, er habe die Leiter der Bezirksverwaltungen angewiesen, die Hauptstadt bis zum Abend des 19. Januar von Schnee und Eis zu befreien, andernfalls werde er sich an den Präsidenten wenden.

der Bürgermeister auf Telegram

Die direkte Rede von Klitschko: „Bei einem Treffen mit den Leitern der Bezirksverwaltungen der Hauptstadt habe ich noch einmal die Anweisung unterstrichen, Höfe, Gehwege, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Fußgängerzonen und die Bilanzgebiete von Institutionen und Unternehmen von Schnee und Eis zu befreien. Ich habe ihnen bis heute Abend Zeit gegeben, die Situation in Ordnung zu bringen!“

Er fügte hinzu, dass er an Präsident Wolodymyr Selenskyj appellieren werde, wenn dies nicht geschehe.

„Andernfalls werde ich mich an den Präsidenten wenden, der die Bezirksvorsteher (ohne Zustimmung des Bürgermeisters) ernennt, um personelle Maßnahmen zu ergreifen. Denn der Bürgermeister der Stadt kann nach dem ‚wunderbaren‘ Gesetz nicht einmal den Leiter des Bezirks zurechtweisen“, sagte Klitschko.