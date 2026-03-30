Es kommen hochrangige Gäste nach Kiew: Der Verkehr in der Hauptstadt wird am 31. März teilweise gesperrt sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Autofahrer werden gebeten, ihre Routen im Voraus zu planen In Kiew und der Region Kiew gelten am 31. März vorübergehende Verkehrsbeschränkungen aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Besuch ausländischer Delegationen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Staatliche Sicherheitsbehörde der Ukraine.

„Am 31. März gelten in Kiew und der Region Kiew vorübergehende Verkehrsbeschränkungen im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen unter Beteiligung ausländischer Delegationen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Bürger wurden aufgefordert, ihre Routen im Voraus zu planen und mögliche Schwierigkeiten während der Fahrten zu berücksichtigen.

In der Mitteilung wurde daran erinnert, dass gemäß dem Gesetz „Über den staatlichen Schutz der staatlichen Behörden der Ukraine und der Amtsträger“ sowie den Bestimmungen über das staatliche Protokoll und Zeremoniell den Staats- und Regierungschefs, Parlamentspräsidenten sowie Vertretern internationaler Organisationen während offizieller oder Arbeitsbesuche in der Ukraine staatlicher Schutz gewährt wird.

Diese Maßnahmen werden von der Behörde für den staatlichen Schutz der Ukraine durchgeführt.