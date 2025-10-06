Der kommende Winter wird der härteste für Charkiw in all den Jahren des Krieges sein, Bürgermeister Terechow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben zwei Umspannwerke zerstört, die Charkiw mit Strom versorgten. Der kommende Winter wird der härteste für die Stadt in all den Jahren des Krieges sein.