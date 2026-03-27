Die Kommission für die Wahl des Leiters des Zollamtes hat die Finalisten des Auswahlverfahrens bestimmt: Beide stammen aus dem Nationalen Antikorruptionsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Kommission für das Auswahlverfahren zur Besetzung des Amtes des Leiters des Staatlichen Zolldienstes hat zwei Finalisten ausgewählt – Ruslan Damentzov und Orest Mandzija, Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros.

Dies wurde im Rahmen der Sitzung der Kommission bekannt.

Im Nationalen Antikorruptionsbüro bekleidet Orest Mandziy die Position des Abteilungsleiters, Ruslan Damentzov die des stellvertretenden Abteilungsleiters.

Der Finanzminister Serhij Martschenko muss innerhalb von 10 Tagen einen Gewinner unter den beiden Finalisten auswählen.

Die Kommission bestand aus drei Vertretern aus der Ukraine und drei ausländischen Experten, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten.