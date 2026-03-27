Der Kraftstoff-Cashback kostet den Staat täglich 20 Millionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Hilfe ist zielgerichtet und richtet sich nicht an Besitzer teurer Autos, versicherte das Wirtschaftsministerium.

Die Ukrainer nutzen das Programm „Cashback für Kraftstoff“ rege: Täglich erstattet der Staat rund 20 Millionen Hrywnja, die überwiegend für die Bezahlung von Versorgungsleistungen verwendet werden. Dies teilte der Leiter des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Alexej Sobolew, am Freitag während der Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada mit.

„Derzeit belaufen sich die Kosten des Programms auf 20 Millionen pro Tag. Wir sehen, dass es von Menschen genutzt wird, die es wirklich benötigen. Außerdem ist dieses Geld zweckgebunden – es geht an die Menschen und ist gekennzeichnet, es wird zur Begleichung von Versorgungsrechnungen verwendet“, bemerkte Sobolew.

Gesondert wies der Minister darauf hin, dass die Informationen über die Nutzung der Mittel durch Besitzer ausschließlich großer und teurer Autos der Wahrheit nicht entsprechen. Sobolew betonte, dass das Cashback-Programm für Kraftstoff „zweckgebunden“ sei und im Rahmen dieses Programms eine Obergrenze für die einem Teilnehmer gutgeschriebenen Mittel bestehe – 1.000 Hrywnja pro Nutzer und Monat.

„Die von der Opposition vorgeschlagenen Alternativen oder solche, die in verschiedenen Ländern angewendet werden, wie beispielsweise Steuersenkungen, würden den Menschen hingegen ohne Einschränkungen die Möglichkeit bieten, diesen Rabatt zu nutzen“, fügte er hinzu.