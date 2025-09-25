Krankenhäuser in Saporischschja behandeln 31 Opfer der russischen Angriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den Krankenhäusern des Regionalzentrums werden 31 Menschen behandelt, die bei den feindlichen Angriffen auf Saporischschja und die Region verletzt wurden. Acht von ihnen befinden sich in einem schweren und sehr schweren Zustand.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow

Einzelheiten: Ihm zufolge wurden bei den Verwundeten Sprengstoffverletzungen, Brüche, Prellungen und traumatische Amputationen von Gliedmaßen diagnostiziert. Die Ärzte schätzen den Zustand der übrigen Verletzten als durchschnittlich ein.

Direkte Ansprache: „Die Menschen werden mit der notwendigen medizinischen Hilfe versorgt.“

Was zuvor geschah:

am 25. September meldete die ukrainische Luftwaffe, dass sie einen russischen Su-34-Kampfbomber abgeschossen habe, der in Saporischschja Angriffe geflogen hatte.