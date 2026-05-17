Kuleba gab Auskunft über das Ausmaß der stillgelegten Betriebe in den Gebieten an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Über 50 % der Unternehmen in den Gebieten an der Front sind entweder nicht oder nur eingeschränkt in Betrieb, wodurch bis zu 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind.

Dies teilte der Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, im Anschluss an eine Regierungssitzung zur Unterstützung und Entwicklung der Gebiete an der Front mit.

„Heute leben in den Gebieten an der Front mehr als 6,6 Millionen Menschen. Es handelt sich um Gemeinden, die täglich unter ständigen Beschüssen, hohen Sicherheitsrisiken und der Zerstörung der Infrastruktur arbeiten“, erklärte Kuleba.

Ihren Angaben zufolge fließen mindestens 50 % der Mittel aus dem staatlichen Fonds für regionale Entwicklung in Projekte für Gemeinden in den Grenzgebieten.

„Parallel dazu ändern wir den Ansatz der staatlichen Regionalpolitik. Zum ersten Mal wurde auf der Ebene der staatlichen Strategie für regionale Entwicklung der Begriff „Gebiete an der Frontlinie“ verankert und es wurden spezifische Prioritäten für deren Unterstützung festgelegt: der rasche Wiederaufbau von Wohnraum und kritischer Infrastruktur, der Ausbau der Schutzinfrastruktur sowie die Unterstützung von Gesundheitswesen, Bildung, Logistik, Agrarsektor und Wirtschaft“, fügte Kuleba hinzu.