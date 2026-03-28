„Kyjiwvodokanal“ stellt die Wasserversorgung wieder her

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der reguläre Betrieb der Anlagen von „Kyjiwvodokanal“, die aufgrund eines Stromausfalls stillgelegt waren, wurde wieder aufgenommen.

Dies teilt die Stadtverwaltung von Kiew mit.

Auf der linken Seite der Hauptstadt ist die Wasserversorgung wieder vollständig hergestellt. Auf der rechten Seite wird der Druck in den Wasserversorgungsnetzen schrittweise wiederhergestellt, heißt es in der Mitteilung.

Die Fachkräfte von „Kyjiwvodokanal“ arbeiten weiterhin daran, so schnell wie möglich eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung in allen Stadtteilen sicherzustellen.