Lehrer in den Grenzregionen erhalten eine monatliche Zulage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Lehrer in den Grenzregionen erhalten eine erhöhte monatliche Zulage von 4.000 Hrywnja nach Steuern.

Die Entscheidung wurde auf einer Regierungssitzung getroffen, sagte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

Die Entscheidung gilt für 25.000 Lehrer, die in 84 Gemeinden in den Regionen Dnipro, Donezk, Saporischschja, Luhansk, Mykolajiw, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw arbeiten.

Die Mittel werden im Oktober gutgeschrieben – für den Zeitraum ab dem 1. September dieses Jahres. Laut Swyrydenko hat die Regierung im Haushalt für 2026 auch eine 50%ige Erhöhung der Gehälter der Lehrer vorgesehen.

Lesen Sie auch: Haushalt 2026: Rekordausgaben für Krieg und ein Defizit von 2,4 Billionen. Woher soll die Ukraine das Geld nehmen?

Zur Wiederholung:

Mitte September hat das Ministerkabinett eine Reihe von Beschlüssen bezüglich der Binnenvertriebenen gefasst – neue Dienstleistungen, einschließlich der Gesundheitsversorgung, werden den Binnenvertriebenen zur Verfügung stehen.