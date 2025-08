Der Leiter des Krankenhauses wird der betrügerischen Beschaffung während der COVID-19-Pandemie verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Wolhynien haben in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine den Leiter eines Krankenhauses in der Gemeinde Manevychi der betrügerischen Beschaffung eines Sauerstoffversorgungssystems überführt.

Dies berichtet der Pressedienst des BES.

Die Ausrüstung wurde mit Haushaltsmitteln gekauft, die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bereitgestellt wurden.

Den Ermittlungen zufolge unterzeichnete der Verdächtige ein Paket von Dokumenten, wonach die Kosten für die Ausrüstung und die damit verbundenen Arbeiten fast doppelt so hoch wie der Marktpreis waren.

Dadurch entstanden dem Haushalt Verluste in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Hrywnja, was durch die Feststellungen des staatlichen Rechnungsprüfungsdienstes der Ukraine bestätigt wird.

Die Exekutive wurde gemäß Artikel 28 Teil 2, Artikel 364 Teil 2 und Artikel 366 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Macht- oder Amtsmissbrauch mit schwerwiegenden Folgen, Urkundenfälschung, Begehung einer Straftat durch vorherige Absprache) verdächtigt.

Um es kurz zu machen:

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat die vorgerichtlichen Ermittlungen abgeschlossen und dem Gericht eine Anklageschrift gegen den stellvertretenden Leiter der Abteilung für Währungskontrolle einer Geschäftsbank übermittelt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die organisierte kriminelle Gruppe umgerechnet 585 Millionen Hrywnja von den Konten des Unternehmens abgehoben hat.