Ein Lieferant von Produkten für den NSU wurde entlarvt, weil er Steuern in Höhe von 9 Millionen Euro nicht gezahlt hat

Der Direktor des Unternehmens in Poltawa, das auf die Lieferung von Lebensmitteln spezialisiert ist, gab den Verdacht der Steuerhinterziehung von fast 9 Millionen Hrywnja bekannt. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Freitag, den 4. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen seit langem Einkünfte von einer der Militäreinheiten der Nationalgarde der Ukraine und einem anderen privaten Unternehmen erhielt.

Die Direktorin des Unternehmens hat jedoch keine Angaben über die tatsächliche Höhe des Gewinns in die Steuererklärungen eingetragen. Infolgedessen entging sie der Zahlung von Steuern in Höhe von 8,9 Millionen Hrywnja.

In dem Bericht heißt es, dass die Höhe des Schadens, der dem Haushalt entstanden ist, durch die Schlussfolgerungen des forensischen Wirtschaftsgutachtens bestätigt wird.

Die Leiterin des Unternehmens wurde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung gemäß Teil 2 des Artikels 212 des ukrainischen Strafgesetzbuches angezeigt.

Derzeit läuft die vorgerichtliche Untersuchung. Auch andere an der Straftat beteiligte Personen wurden ermittelt.

Wir werden daran erinnern, dass der Hauptbuchhalter des Unternehmens, der im Bereich der Rüstungsindustrie tätig ist, wegen des Verdachts der Hinterziehung von mehr als 325 Millionen Hrywnja an Steuern angezeigt wurde.