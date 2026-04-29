PS: Die Luftabwehr hat 154 russische Drohnen abgeschossen; an 10 Standorten wurden Treffer verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Luftabwehr hat 154 von 171 feindlichen Drohnen abgeschossen. Es gab Treffer von 12 Angriffsdrohnen an 10 Orten sowie den Absturz von Trümmerteilen an 12 Orten.

Quelle: : Luftstreitkräfte

Wörtlich: : „In der Nacht zum 29. April (ab 18:00 Uhr am 28. April) griff der Feind mit 171 Angriffs-UAVs vom Typ Schahed (darunter auch mit Raketen), Gerber, Italmas und anderen UAV-Typen aus folgenden Richtungen an: Kursk, Shatalovo, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation, vorübergehend besetzte Gebiete; Donezk, Gwardijsk, Chauda – vorübergehend besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim, davon etwa 120 „Schaheds“.

Details: : Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 08:00 Uhr 154 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen oder neutralisiert.

Es wurden 12 Treffer von Angriffs-UAVs an 10 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an 12 Orten registriert.