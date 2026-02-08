Die Luftabwehr hat Angriffe von fünf verschiedenen Richtungen erfolgreich abgewehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wurden 32 Treffer von unbemannten Fluggeräten an 13 Orten sowie der Absturz von Trümmern an einem weiteren Ort registriert.

In der Nacht zum Sonntag griffen russische Invasoren die Ukraine mit 101 Drohnen verschiedener Typen an. Einheiten der Luftabwehr und der elektronischen Kriegsführung haben zwei Drittel der feindlichen Ziele abgefangen, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 8. Februar mit.

Es wird angegeben, dass der Feind unbemannte Fluggeräte vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnen aus Richtung der russischen Siedlungen Kursk, Orel, Brjansk, Primorsko-Akhtarsk und Shatalovo gestartet hat, darunter etwa 70 „Schaheds“.

Dieser Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 69 feindliche Drohnen und andere Fluggeräte im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt.

Derzeit dauert der Angriff an, und es befinden sich feindliche Drohnen im Luftraum.