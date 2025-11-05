Die Luftverteidigungskräfte neutralisierten mehr als 60 Drohnen, mit Treffern an 7 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 5. November griffen die russischen Angreifer mit 80 Schahed, Gerbera und anderen Drohnentypen an, davon etwa 50 Schahed.

Quelle: Luftwaffenkommando

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben haben die Luftverteidigungskräfte ab 9:00 Uhr 61 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnenarten im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen und vernichtet.

An 7 Orten wurden 18 Kampfdrohnen registriert und an 2 Orten wurden abgeschossene Drohnen (Wrackteile) registriert.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff geht weiter, mit mehreren feindlichen Drohnen im Luftraum.