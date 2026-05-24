Ein Mann hat sich in der Toilette des Einkaufszentrums in Ternopil erschossen – so die Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Polizei untersucht die Umstände des Todes eines Mannes in der Toilette des Einkaufszentrums in Ternopil.

Quelle: : Polizei des Bezirks Ternopil

Details: : Es wird berichtet, dass am Samstag, dem 23. Mai, bei der Polizei die Meldung einging, dass in einem der territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung in den Räumlichkeiten der Toilette die Leiche eines Mannes entdeckt wurde.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 46-jährigen Einwohner von Ternopil. Wie die Polizei feststellte, wurde der Mann am selben Tag zum TZK gebracht, um seine Wehrdienstdaten zu klären.

Nach vorläufigen Informationen begab er sich in die Toilette und beging dort mit einer Schusswaffe Selbstmord.

Die Polizei ermittelt in dem Fall unter dem Tatbestand „Selbstmord“.