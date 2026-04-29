Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukrainer konnten sich nicht entscheiden, wen sie im Nahen Osten unterstützen. Die Mehrheit der Ukrainer unterstützt keine der Konfliktparteien im Nahen Osten, obwohl die Sympathien für die USA und Israel etwas höher sind als für den Iran.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Ergebnisse einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie.

„Die Mehrheit der Ukrainer – 65 % – gibt an, keine der Seiten zu unterstützen. Gleichzeitig sprachen 22 % den USA und Israel ihre Unterstützung aus, 7 % dem Iran“, heißt es in den Umfrageergebnissen des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie.

Zudem wird angemerkt, dass weitere 7 % die Frage nicht beantworten konnten oder nichts über den Konflikt im Nahen Osten wissen.

Obwohl aus den Ergebnissen der neuen Umfrage hervorgeht, dass die Mehrheit aller befragten Gruppen von Ukrainern keine der Parteien unterstützt, gibt es einige Unterschiede.

So gaben beispielsweise besser ausgebildete Befragte häufiger an, auf der Seite der USA und Israels zu stehen, obwohl selbst unter ihnen 61 % keine der beiden Seiten unterstützen.

Wie wurde die Umfrage durchgeführt?

Die Umfrage wurde mittels Telefoninterviews auf der Grundlage einer Zufallsstichprobe von Mobiltelefonnummern in allen Regionen der Ukraine durchgeführt.

Die Befragung richtete sich an erwachsene Bürger der Ukraine. Bewohner von Gebieten, die vorübergehend nicht unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung stehen, wurden nicht in die Stichprobe einbezogen.

Formell betrug der statistische Fehler einer solchen Stichprobe unter normalen Umständen nicht mehr als 4,1 % für Werte nahe 50 %, 3,5 % für Werte nahe 25 %, 2,5 % für Werte nahe 10 % und 1,8 % für Werte nahe 5 %.