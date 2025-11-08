Ein Mitarbeiter eines Energieunternehmens wurde in der Region Charkiw infolge eines russischen Angriffs getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ein Angestellter eines Energieunternehmens wurde in der Region Charkiw bei einem weiteren massiven russischen Angriff auf kritische Infrastrukturen getötet, während er bei der Arbeit war.

Dies teilte die Militärverwaltung der Region Charkiw mit.

„Aufgrund dieses feindlichen Angriffs ist ein Teil der Region vorübergehend ohne Strom. Es gibt Unterbrechungen in der Wasserversorgung“, teilte die regionale Militärverwaltung mit und fügte hinzu, dass Notfallpläne für Stromausfälle in Kraft sind, um die Situation im nationalen Netz zu stabilisieren.

Die Region hat die Unbreakable Points eingesetzt.

„Alle relevanten Spezialisten arbeiten bereits an den Orten der feindlichen Angriffe. Wir inspizieren die betroffenen Einrichtungen und schätzen das Ausmaß der Schäden ein, um sofort mit den Wiederherstellungsarbeiten zu beginnen“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Am 8. November griff der Feind Einrichtungen der Energieinfrastruktur in den Regionen Kiew, Kirowohrad, Poltawa, Charkiw und Dnipro an.