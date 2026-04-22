Der des Mordes an Farion angeklagte Mann täuschte während der Verhandlung einen Selbstmordversuch vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wjatscheslaw Sintschenko hob seinen Pullover über den Kopf, um ihn am Gitter zu verknoten, und demonstrierte damit seine Absicht, Selbstmord zu begehen.

Der des Mordes an Farion angeklagte Wjatscheslaw Sintschenko demonstrierte während der Gerichtsverhandlung im Schewtschenkowski-Bezirksgericht von Lemberg in der Anklagebank seine Absicht, Selbstmord zu begehen. Er reagierte damit auf die Entscheidung des Gerichts, trotz seines Antrags auf Vertagung mit den Plädoyers fortzufahren, wie Ukrinform berichtet.

Zinchenko hatte um eine Verschiebung der Plädoyers gebeten, da er sich aufgrund eines Hungerstreiks unwohl fühlte. Das Richtergremium entschied jedoch dennoch, die Plädoyers durchzuführen.

Zinchenkos Mutter bezeichnete in einer emotionalen Rede das Vorgehen des Gerichts als Schikane gegenüber ihrem Sohn.

Daraufhin hob Zinchenko seinen Pullover über den Kopf, um ihn an den Gitterstäben zu verknoten, und demonstrierte damit seine Absicht, Selbstmord zu begehen. Daraufhin wurde Sicherheitspersonal in die Zelle des Angeklagten geschickt, und man legte ihm Handschellen an. Anschließend zog sich das Gericht in die Beratungszimmer zurück.

Zinchenko erklärte, dass in seiner Zelle abgehört werde, und fügte hinzu, dass er seine Handlungen wiederholen werde, falls dies nicht in die Akten aufgenommen werde.

Der Angeklagte merkte an, dass seine Aktion mit dem Pullover im Voraus geplant war, um die Gerichtsverhandlung zu unterbrechen und die Durchführung der Plädoyers zu verhindern.