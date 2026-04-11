In der Oblast Lemberg bilden sich Warteschlangen an der Grenze zur Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Lemberg wurde ein Stau an der Grenze zur Ukraine festgestellt.

Dies teilt der Staatliche Grenzschutzdienst mit.

Derzeit warten an der Grenze zur Ukraine:

Am Grenzübergang „Ugryniv“ warten 10 PKW;

Am Grenzübergang „Krakivka“ – 60 Fahrzeuge;

Am Grenzübergang „Schehyn“ – 70 Fahrzeuge.

Zudem wird ein Stau von Bussen bei der Einreise in die Ukraine verzeichnet. In „Krakivka“ sind es 6, in „Shehyni“ 10.

„Gleichzeitig ist der Verkehr an den anderen Grenzübergängen in der Region Lemberg weiterhin ungehindert. In Richtung Ausreise aus der Ukraine wurden keine Staus festgestellt“, heißt es in der Meldung.