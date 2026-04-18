Straßeninstandsetzung: Die Straßenbauarbeiter haben die Hälfte des geplanten Umfangs erledigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit Jahresbeginn wurde fast die Hälfte des bis zum 1. Juni geplanten Umfangs an Instandsetzungsarbeiten an Straßen von staatlicher Bedeutung ausgeführt.

Dies teilte der für den Wiederaufbau zuständige Vizepremierminister und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

Ihren Angaben zufolge wurden seit Jahresbeginn bereits über 4,4 Millionen Quadratmeter Straßenbelag saniert.

„Das ist fast die Hälfte des Umfangs an staatlichen Straßen, der bis zum 1. Juni ausgeführt werden soll“, schrieb er auf Telegram.

Kuleba merkte an, dass die Arbeiten in diesem Jahr rekordverdächtig früh begonnen hätten und das Tempo schrittweise gesteigert worden sei – von 4–5 Tausend Quadratmetern pro Tag im Winter auf derzeit fast 200 Tausend Quadratmeter täglich.

Derzeit sind auf den Straßen von staatlicher Bedeutung rund 200 Reparaturteams und 1.900 Mitarbeiter im Einsatz. Die Anzahl der Teams wurde erhöht, um die Arbeiten zu beschleunigen.

Die Reparaturarbeiten werden auf den wichtigsten Strecken im ganzen Land fortgesetzt, darunter: M-03 Kiew–Charkiw–Dovzhanskyj, M-05 Kiew–Odessa, M-06 Kiew–Tschop, M-11 Lemberg–Schehyni, M-19 Domaneve–Kowel–Tscherniwzi–Terebletsche, M-21 Wystupowitschi–Schytomyr–Mogyliv-Podilskyj und anderen.

Insgesamt planen wir in diesem Jahr die Sanierung von rund 10 Millionen Quadratmetern Straßenbelag.