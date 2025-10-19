Morgen werden in der gesamten Ukraine Stromausfälle eingeführt: wer davon betroffen sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 20. Oktober, werden in der gesamten Ukraine Stromausfälle eingeführt. Bislang gelten sie nicht für Haushaltskunden, aber das könnte sich ändern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho

„Morgen, am 20. Oktober, werden in allen Regionen der Ukraine von 06:00 bis 22:00 Uhr die Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher zwangsweise angewendet“, heißt es in der Nachricht.

Das Unternehmen erklärte, der Grund für die Einschränkungen seien die Folgen der früheren russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur.

Ukrenerho warnte auch davor, dass sich die Situation im Stromnetz ändern könnte, und forderte die Menschen auf, die Meldungen auf den Webseiten des Unternehmens zu verfolgen.

Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass in der Region Tschernihiw derzeit stündliche Stromausfälle für Haushaltskunden zu verzeichnen sind.

