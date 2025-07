Nach neuen Explosionen waren Teile von Sumy und der Region ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntag, den 27. Juli, griffen russische Truppen wichtige Infrastruktureinrichtungen in Sumy an.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov.

Gegen 13:18 Uhr meldeten Telegram-Kanäle Explosionen in der Stadt, später bestätigten die Behörden, dass der Feind kritische Infrastruktureinrichtungen angegriffen hat.

„Der Feind hat erneut kritische Infrastruktureinrichtungen in der Region Sumy angegriffen. Als Folge des Drohnenangriffs ist ein Teil der Gemeinde Sumy ohne Strom“, sagte Grigorov.

Ihm zufolge arbeiten die Energietechniker bereits daran, die Folgen des Beschusses zu beseitigen und die Stromversorgung wiederherzustellen.

Beschuss der Stadt Sumy