Die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen hat in der Ukraine zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im September 2025 wurden in der Ukraine mehr als 2,6 Tausend Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in den Fuhrpark aufgenommen, das sind 30% mehr als im Vorjahr. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil der Neuwagen 52% gegenüber 60% im September letzten Jahres betrug.

Unter den neuen Personenkraftwagen bleibt der TOYOTA RAV-4 der Marktführer bei den Hybriden (280 Fahrzeuge). An zweiter Stelle steht der TOYOTA Yaris Cross (84 Fahrzeuge). Der drittbeliebteste ist der TOYOTA Camry (77 Fahrzeuge)

Bei den importierten Hybriden mit Kilometerleistung ist der TOYOTA Prius der Spitzenreiter (78 Autos). Danach folgen FORD Escape (73 Einheiten) und FORD Fusion US (73 Einheiten).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine im September 2025 der ukrainische Fuhrpark mit mehr als 23,3 Tausend aus dem Ausland importierten Gebrauchtwagen aufgefüllt wurde. Das sind 37% mehr als im letzten Jahr.