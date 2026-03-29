Ein Nahverkehrszug aus Kiew wurde wegen Blitzschlaggefahr mitten auf einem Feld evakuiert – UP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Zug der „Ukrsalisnyzja“ auf der Strecke Kiew – Slavutych wurde mitten auf der Fahrt in der Oblast Tschernihiw wegen der Gefahr von Einschlägen angehalten, und die Fahrgäste wurden von dort evakuiert.

Quelle: Korrespondentin der „Ukrajinska Prawda“

Details: Der Zug wurde unweit von Nischyn während eines Luftalarms aufgrund einer erhöhten Gefahrenwarnung angehalten. Alle Fahrgäste wurden auf dem Feld, auf dem der Zug angehalten hatte, aussteigen gelassen.

Es wird angegeben, dass es sich um etwa 100 Passagiere handelt.

In der Region Tschernihiw dauert der Alarm bereits seit 10 Stunden an.