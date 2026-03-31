Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Versicherungsgesellschaften mit einer Geldstrafe belegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Versicherungsgesellschaften wegen unzureichender interner Kontrollen beim Abschluss von Verträgen mit einer Geldstrafe belegt.

Dies teilt die Nationalbank der Ukraine mit.

Die AG „Versicherungsgesellschaft „BBS Insurance““ muss 2.507.630,00 Hrywnja zahlen, die PJSC „Ukrainische Feuer- und Versicherungsgesellschaft“ 2.654.629,00 Hrywnja.

Diese Entscheidungen wurden vom Ausschuss für die Aufsicht und Regulierung der Märkte für nichtbankbezogene Finanzdienstleistungen getroffen.

„Die Sanktionen gegen die Versicherer wurden wegen Verstößen gegen die Bestimmungen zur Zulassung von Finanzdienstleistern und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit im Bereich der Finanzdienstleistungen verhängt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Versicherer haben kein „umfassendes, angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem“ eingerichtet. Es geht um die Einführung und Umsetzung von Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Prozesse zum Abschluss von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen auf allen Organisationsebenen.

Sie sind verpflichtet, die Geldbußen innerhalb eines Monats ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Entscheidungen zu zahlen.