Notstromausfälle in drei Regionen der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Regionen Sumy, Charkiw und Poltawa wurden Notstromabschaltungen eingeführt.

Dies berichtet Ukrenerho.

„Der Grund für die Einführung der restriktiven Maßnahmen sind die Folgen der vorangegangenen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen.

Die zuvor veröffentlichten Blackout-Pläne sind derzeit nicht in Kraft. Die Stromtechniker arbeiten daran, so schnell wie möglich eine stabile Stromversorgung wiederherzustellen“, hieß es in der Erklärung.

Die Notstromausfälle werden aufgehoben, sobald sich die Lage im Stromnetz stabilisiert hat.

Um es kurz zu machen:

Am 27. November griff der Feind Energieanlagen in mehreren Regionen an, was zu Stromausfällen am Morgen führte.

Am 27. November wurde der Stromverbrauch in allen Regionen der Ukraine eingeschränkt.