Bei den Durchsuchungen wurden auch Schusswaffen, Tausende von Patronen, Granaten und ein Behälter mit einer Rakete beschlagnahmt.

Die Gesetzeshüter nahmen drei Soldaten fest, die versucht hatten, eine große Menge Sprengstoff zu verkaufen. Dies berichtete die Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 10. November.

Es wird angegeben, dass es sich um einen Oberst und zwei Soldaten handelt.

„Sie versuchten, mehr als 500 kg Plastiksprengstoff zu verkaufen, sowie 22 Briketts aus Plastid (mehr als 11 kg), 7 Granaten und Sprengschnur. Der ungefähre Preis für die gesamte „Party“ beträgt 88 Tausend Dollar“, heißt es in der Nachricht.

Darüber hinaus wurden bei den Durchsuchungen des Militärs ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, mehr als zweitausend Schuss Munition, verschiedene Granaten, Schüsse für Granatwerfer und ein Behälter mit einer Rakete beschlagnahmt.

Alle drei Festgenommenen werden des illegalen Umgangs mit Waffen, Munition oder Sprengstoff verdächtigt (Teil 3 des Artikels 28, Teil 1 des Artikels 263 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Für sie wurden Maßnahmen der Zurückhaltung gewählt.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine vier Händler von Trophäenwaffen festgenommen. Dann wurden russische Granatwerfer, Kalaschnikow-Sturmgewehre und improvisierte Sprengsätze bei den Angreifern beschlagnahmt.

