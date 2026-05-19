Im Obersten Gerichtshof finden Durchsuchungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ermittlungsmaßnahmen finden am Arbeitsplatz, am Wohnort sowie in den Fahrzeugen von amtierenden und ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs statt.

Am Dienstag führen Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft im Rahmen eines Korruptionsverfahrens Durchsuchungen im Obersten Gerichtshof durch. Dies teilten die Antikorruptionsbehörden am 19. Mai mit.

Es wird angegeben, dass die Ermittlungsmaßnahmen am Arbeitsplatz, am Wohnort sowie in den Fahrzeugen einer Reihe von amtierenden und ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs durchgeführt werden.

Auch beim ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs werden Durchsuchungen durchgeführt; das Verfahren gegen ihn wird vor dem Obersten Antikorruptionsgericht verhandelt. Sein Name wird nicht genannt, doch den Akten zufolge handelt es sich um Wsewolod Knjasjew.

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft versprechen, später Einzelheiten bekannt zu geben.

Zur Erinnerung: Am 15. Mai 2023 nahmen Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros Wsewolod Knyazew wegen einer Bestechung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar fest. Einen Teil des Geldes beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden in seiner Wohnung, einen weiteren Teil in seinem Arbeitszimmer.

Knjasjew wurde festgenommen, und das Gericht verlängerte wiederholt seine Untersuchungshaft, senkte jedoch die Höhe der Kaution.

Im Januar 2024 wurde bekannt, dass Knjasjew gegen eine Kaution von mehr als 18 Millionen Hrywnja freigelassen wurde, und im Juli wurde er nahe der Grenze zu Rumänien aufgegriffen.