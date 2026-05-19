Im Obersten Gerichtshof finden Durchsuchungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Ermittlungsmaßnahmen finden am Arbeitsplatz, am Wohnort sowie in den Fahrzeugen von amtierenden und ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs statt.
Am Dienstag führen Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft im Rahmen eines Korruptionsverfahrens Durchsuchungen im Obersten Gerichtshof durch. Dies teilten die Antikorruptionsbehörden am 19. Mai mit.
Es wird angegeben, dass die Ermittlungsmaßnahmen am Arbeitsplatz, am Wohnort sowie in den Fahrzeugen einer Reihe von amtierenden und ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs durchgeführt werden.
Auch beim ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs werden Durchsuchungen durchgeführt; das Verfahren gegen ihn wird vor dem Obersten Antikorruptionsgericht verhandelt. Sein Name wird nicht genannt, doch den Akten zufolge handelt es sich um Wsewolod Knjasjew.
Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft versprechen, später Einzelheiten bekannt zu geben.
Zur Erinnerung: Am 15. Mai 2023 nahmen Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros Wsewolod Knyazew wegen einer Bestechung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar fest. Einen Teil des Geldes beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden in seiner Wohnung, einen weiteren Teil in seinem Arbeitszimmer.
Knjasjew wurde festgenommen, und das Gericht verlängerte wiederholt seine Untersuchungshaft, senkte jedoch die Höhe der Kaution.
Im Januar 2024 wurde bekannt, dass Knjasjew gegen eine Kaution von mehr als 18 Millionen Hrywnja freigelassen wurde, und im Juli wurde er nahe der Grenze zu Rumänien aufgegriffen.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“