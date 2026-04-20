In Odessa hat die Polizei einen aggressiven Mann mit einem Messer festgenommen, der ein Kind verletzt hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Odessa hat die Polizei einen betrunkenen Mann mit einem Messer festgenommen, der ein Kind verletzt und Menschen bedroht hatte.

Am Sonntag wurde in Odessa ein aggressiver Mann festgenommen, der Bürger mit einem Messer bedrohte und einem Kind Körperverletzungen zufügte.

Quelle: Meldung der Streifenpolizei

Details: Der Mann hatte sich auf dem Gelände eines Privathauses versteckt. Im Gespräch mit den Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und zeigte nach Angaben der Streifenpolizisten deutliche Anzeichen von Trunkenheit; zudem äußerte er weiterhin Drohungen.

Die Streifenpolizisten veröffentlichten ein Video seiner Festnahme. Dabei setzten sie körperliche Gewalt und Handschellen ein.

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„Die Polizeibeamten überprüften seine Identität und stellten fest, dass er als Person gilt, die ihre Militäreinheit eigenmächtig verlassen hat; daher wurde er an die Militärpolizei übergeben“, heißt es in der Mitteilung.

Die Handlungen des Täters wurden gemäß Art. 125 Abs. 1 (Vorsätzliche leichte Körperverletzung) des Strafgesetzbuchs der Ukraine eingestuft.