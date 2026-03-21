In Odessa wurde das Kommunikationszentrum des Notrufs 112 in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Odessa hat das vierte Kommunikationszentrum des Notrufs 112 in der Ukraine seinen Betrieb aufgenommen, das mit Mitteln der Europäischen Investitionsbank errichtet wurde.

Dies teilten die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie der Staatliche Dienst für Notfälle der Ukraine mit.

Wie Swyrydenko anmerkte, gibt es bereits solche Zentren in Kiew, Lemberg und Dnipro – insgesamt sind es vier in der Ukraine.

„Der Ausbau des Notrufdienstes 112 ist einer der Bestandteile des Weges der Ukraine zur europäischen Integration. Im Rahmen des Kreditvertrags zwischen der Ukraine und der Europäischen Investitionsbank sind für den Ausbau der Zentren 40 Millionen Euro vorgesehen“, teilte sie mit.

Der Bau des Kommunikationszentrums in Odessa dauerte fast ein Jahr. Nun werden 80 geschulte Mitarbeiter Notrufe aus den südlichen Regionen der Ukraine entgegennehmen. Unter ihnen sind sieben Veteranen, die an der Front verwundet wurden oder aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, wie der Staatliche Notdienst mitteilte.

In den mehr als zweieinhalb Jahren seit Bestehen des Dienstes 112 haben die Mitarbeiter der Zentren in Kiew, Lemberg und Dnipro über 11 Millionen Anrufe entgegengenommen.

In diesem Winter war der Dienst 112 nicht nur eine Hilfe in Notfällen – es gingen mehr als 100.000 Anrufe wegen fehlender Heizung, Wasserversorgung und Stromversorgung ein, die bearbeitet wurden.