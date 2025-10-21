Das Parlament ernennt Tetyana Berezhna zur Vizepremierministerin und Kulturministerin: Was ist über sie bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Werchowna Rada hat Tetyana Berezhna zur Vizepremierministerin für humanitäre Politik und Kulturministerin der Ukraine ernannt. „266 Abgeordnete haben dafür gestimmt.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Übertragung der Werchowna Rada.

Darüber hinaus haben sich 16 Abgeordnete der Stimme enthalten und 31 Abgeordnete haben nicht abgestimmt.

Stimmabgabe nach Fraktionen