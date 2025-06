Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der tschechische Präsident Petr Pavel hat die Notwendigkeit betont, alles zu tun, um ein Übergreifen des Krieges in der Ukraine auf sein Land zu verhindern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Ceske Noviny.

Pavel betonte, dass nicht nur alles getan werden müsse, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern auch, um zu verhindern, dass einer von ihnen in die Tschechische Republik kommt.

„Wenn heute in der Ukraine ein Krieg herrscht und Menschen genauso unnötig und absurd sterben wie bei uns, aus Gründen, die viele von uns nicht einmal verstehen, müssen wir alles in unserer Macht stehende tun, um nicht nur den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern auch zu verhindern, dass er zu uns kommt, so wie es in der Vergangenheit der Fall war“, sagte er.

Tschechische Hilfe

Letztes Jahr erklärte der tschechische Präsident, sein Land habe 800.000 Granaten gefunden, die für die Ukraine gekauft werden könnten.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass die Granaten innerhalb weniger Wochen geliefert werden könnten, dass aber eine Finanzierung erforderlich sei. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Tschechische Republik im Rahmen ihrer Initiative der Ukraine in diesem Jahr die gleiche Menge an Munition liefern kann wie 2024, nämlich 1,5 Millionen Stück.

Wie RBK Ukrajina Ende letzten Monats berichtete, hat das tschechische Unternehmen LPP holding außerdem einzigartige, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Drohnen entwickelt, die gegen feindliche Störsender resistent sind.

Es wurde berichtet, dass bereits Hunderte solcher Drohnen in die Ukraine geschickt worden sind, wo sie im Kampf eingesetzt werden.