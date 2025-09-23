Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Abgeordnete der Partei Europäische Solidarität von Petro Poroschenko waren wiederholt in öffentlichkeitswirksame Vorfälle in ihren Ortsverbänden verwickelt. Darüber hinaus hat ein ehemaliges Mitglied der Oppositionspartei Plattform – Für das Leben vor kurzem eine Führungsposition in einem der Ableger der Partei übernommen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Post des Politikexperten Valentyn Hladkykh.

Als Beispiel nannte er Andrij Drofa, der kürzlich den Zweig der Europäischen Solidarität in Krementschuk leitete. Drofa ist ein Mitglied des Stadtrats, das von der inzwischen verbotenen Oppositionspartei Plattform – Für das Leben gewählt wurde.

Außerdem kommentierte Valentyn Hladkykh den Fall gegen die ehemalige EU-Kandidatin in Chmelnyzkyj, die ehemalige Leiterin der regionalen medizinischen Untersuchungskommission, Tetiana Krupa, die in Ermittlungen wegen der Organisation eines Plans zur Umgehung des Wehrdienstes verwickelt ist. Der Politikexperte wies darauf hin, dass Krupa im Jahr 2018 unter der Präsidentschaft von Petro Poroschenko der Titel eines Ehrendoktors der Ukraine verliehen wurde.

Gladkikh erinnerte auch an den Fall, als Abgeordnete der Europäischen Solidarität aus dem Stadtrat von Dnipro nicht an einer Konferenz über die Wiederherstellung der Ukraine teilnahmen, sondern sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland aufhielten.

Danach berichteten die Medien auch, dass einer der Abgeordneten aus Dnipro, Kamil Prymakov, teure Accessoires gekauft hatte. Gleichzeitig, so betont der Experte, weigerte sich der EU-Chef, die Handlungen seiner Mitarbeiter zu bewerten.