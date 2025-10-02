In Poltawa und in den Vororten von Dnipro sind Explosionen ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Poltawa steht unter Raketenbeschuss, vermutlich hat der Feind Iskander-Raketen eingesetzt. In den Vororten von Dnipro wurde ein Drohnenangriff gemeldet.

In der Nacht zum Freitag, den 3. Oktober, waren in Poltawa und den Vororten von Dnipro während eines angekündigten Luftalarms Explosionen zu hören. Die Explosionen in Poltawa wurden vom Telegram-Kanal Poltawa News aufgezeichnet. Sirene, und Ukrinform-Korrespondent berichtete über Dnipro.

Zuvor meldete die Luftwaffe der Ukraine die Aktivität von Kampfdrohnen, die sich in Richtung der Region Dnipropetrowsk bewegten, und mehrere Hochgeschwindigkeitsziele auf Poltawa.

In Poltawa ging die erste Explosion um 1:05 Uhr los, um 1:20 Uhr war sie erneut laut.

Vorläufig hat der Feind auf Poltawa Iskander-Raketen eingesetzt, schreibt Telegram-Kanal Zaplijenko.

Im Allgemeinen um 1:10 in der Nacht in der Luft der Ukraine Überwachungskanäle fixieren etwa 60 Schaheds.

Wir werden daran erinnern, dass im Sommer russische Angriffsdrohnen das Gebäude Territoriales Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung in Poltawa getroffen haben. Es gibt Tote und Verletzte.