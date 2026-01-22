Die Regierung hat fünf stellvertretende Leiter des Verteidigungsministeriums entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Neue Mitglieder des Teams werden in den kommenden Wochen erscheinen, kündigte Verteidigungsminister Michail Fedorow an.

Am 21. Januar hat das Ministerkabinett beschlossen, mehrere stellvertretende Verteidigungsminister zu entlassen. Dies geht aus den entsprechenden Anordnungen hervor, die auf dem Regierungsportal veröffentlicht wurden.

Den veröffentlichten Dokumenten zufolge wurden Ganna Gvozdyar, Wladimir Zaverukha, Mykola Shevtsov, Olexander Kozenko und Anatolij Klochok vom Posten des stellvertretenden Verteidigungsministers entlassen.

Alle Entscheidungen wurden in Übereinstimmung mit dem vierten Absatz des zweiten Teils von Artikel 9 des ukrainischen Gesetzes „Über zentrale Organe der Exekutive“ getroffen.

Der neue Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Michail Fedorow, stellte seinerseits fest, dass die Regierung gestern beschlossen hat, fünf stellvertretende Verteidigungsminister zu entlassen.

„Ich danke jedem von ihnen für seinen Beitrag zur Entwicklung des Verteidigungsministeriums, die durchgeführten Projekte und die erledigten Aufgaben. Einige von ihnen werden weiterhin im Team des Verteidigungsministeriums in anderen Bereichen als Berater oder Leiter von Projektbüros arbeiten.

In den kommenden Wochen werden neue Mitglieder des Teams hinzukommen, die für wichtige Tätigkeitsbereiche verantwortlich sein werden“, versicherte der Regierungsbeamte.

Ihm zufolge ist dies „ein Schritt zur Erneuerung des Ministeriums, um den Auftrag des Präsidenten zu erfüllen, ein System aufzubauen, das den Feind aufhalten kann.“