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In der Region Kiew sind infolge eines Angriffs der Russischen Föderation zwei Menschen ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Männer kamen in den Bezirken Butschaund Obuchiw ums Leben. Die Zahl der Verletzten stieg auf neun Personen, darunter ein Kind – ein Mädchen, das noch kein Jahr alt ist.

Bei einem massiven nächtlichen Angriff Russlands auf die Region Kiew in der Nacht zum 24. Mai kamen zwei Menschen ums Leben. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Kiew mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind Männer in den Bezirken Butschaund Obuchiw getötet hat.

Die Zahl der Verletzten ist auf 9 Personen gestiegen, darunter ein Kind, ein Mädchen, das noch kein Jahr alt ist.

Die meisten Verletzten gab es im Bezirk Fastiw – fünf Personen. Zwei verletzte Frauen wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert, den anderen wurde vor Ort medizinische Hilfe geleistet.

Wohnhäuser, Geschäfte, Unternehmen sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen wurden beschädigt.

Im Bezirk Belotserkow wurden eine Garagenkooperative und Betriebsgebäude beschädigt. Die Behörden machen keine Angaben zu einem möglichen „Oreschnik“-Angriff, über den in den sozialen Netzwerken berichtet wurde.

Darüber hinaus wurden im Bezirk Browary elf Privathäuser und im Bezirk Wyschhorod ein Mehrfamilienhaus, ein Privathaus sowie ein Fahrzeug beschädigt.

Im Bezirk Fastiw wurden eine medizinische Ambulanz, 9 Privathäuser, ein Hochhaus und zwei Fahrzeuge beschädigt; im Bezirk Butschaein Unternehmen, Lagerräume, eine Bildungseinrichtung, ein Geschäft, drei Hochhäuser, 8 Privathäuser und zwei Fahrzeuge.

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Im Bezirk Obuchiw wurden drei Privathäuser beschädigt, im Bezirk Boryspil zwei Privathäuser, Wirtschaftsgebäude und ein Fahrzeug.

Zur Erinnerung: Die Region Kiew wurde in der Nacht zum 24. Mai einem massiven Angriff durch russische Truppen ausgesetzt. Der Feind griff mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen an.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 288

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