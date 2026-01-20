In der Region Kiew wurden Veruntreuungen beim Kauf von Heizungsanlagen aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der tatsächliche Marktwert der Ausrüstung betrug etwa 6,8 Millionen Hrywnja, aber das Unternehmen gab dafür 16 Millionen Hrywnja aus.

Die Veruntreuung von Geldern aus dem lokalen Haushalt in Höhe von neun Millionen Hrywnja wurde in der Region Kiew beim Kauf von Kesselanlagen zur Wärmeversorgung der Gemeinde aufgedeckt. Darüber berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine in Telegram.

„Berichtet auf Verdacht des Leiters eines der kommunalen Unternehmen des Myronivsky Stadtrates“, heißt es in der Nachricht.

Die Ermittler fanden heraus, dass das Unternehmen im September 2023 einen Vertrag mit einem privaten Unternehmen über den Kauf von Ausrüstungen für die Erzeugung von Wärmeenergie aus alternativen Brennstoffen zum Preis von 16 Millionen Hrywnja abgeschlossen hat.

„Der tatsächliche Marktwert dieser Ausrüstung betrug etwa 6,8 Millionen Hrywnja. Somit wurden mehr als 9 Millionen Hrywnja aus dem lokalen Haushalt unangemessen transferiert, was der Gemeinschaft einen besonders großen Schaden zufügte“, stellte die Generalstaatsanwaltschaft fest.

Um den Anschein der wirtschaftlichen Machbarkeit des Kaufs zu erwecken, ignorierte der Beamte die Ergebnisse einer unabhängigen Bewertung, machte falsche Angaben zu den Marktpreisen und verschwieg Informationen über den tatsächlichen Zustand und das Produktionsjahr der Heizkessel – 2013-2014.

Die Handlungen des Verdächtigen fallen unter den Tatbestand der Unterschlagung, der Veruntreuung von Eigentum oder der Inbesitznahme durch Amtsmissbrauch (Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine).