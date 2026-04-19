Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Richtung Huliaipole versuchten die Russen, die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte mit Motorrädern und Ural-Motorrädern anzugreifen.

In der Region Saporischschja haben ukrainische Soldaten einen Vorstoß der Russen auf Motorrädern gestoppt. Dies berichtet das 225. Separate Sturmregiment der Landstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

„Ein weiterer Angriff des Feindes in der Region Saporischschja – auf Motorrädern sowie… auf „Ural“-Motorrädern“, heißt es in der Bildunterschrift zum Video.

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Das ukrainische Militär wies darauf hin, dass, während die Russen weiterhin Angriffe mit Ural-Motorrädern und Motorrädern durchführen, sie allein in der Richtung Huliaipole bereits zwei Regimenter und zwei Brigaden der Angreifer neutralisiert haben.

Zur Erinnerung: Vor einem Tag haben die ukrainischen Streitkräfte 1080 russische Angreifer getötet und verwundet.

In Russland ist die Zahl der Friedhöfe und Krematorien deutlich gestiegen