In der Region Sumy wurde die Ausgangssperre verkürzt

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Die Frage der Verkürzung der Ausgangssperre wurde insbesondere unter Berücksichtigung von Anträgen aus der Wirtschaft geprüft.

In der Region Sumy wurde die Ausgangssperre um eine Stunde verkürzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Grigorow, mit.

Ihren Angaben zufolge gilt die Ausgangssperre nun von 00:00 bis 05:00 Uhr.

Die Frage der Verkürzung der Ausgangssperre wurde insbesondere unter Berücksichtigung von Anträgen aus der Wirtschaft geprüft. Die Entscheidung wurde auf einer Sitzung des Verteidigungsrates der Region gemeinsam mit dem Militärkommando und den zuständigen Dienststellen getroffen.

„Dies ist ein Schritt, der den Bedürfnissen der Menschen und der Förderung der Wirtschaftstätigkeit Rechnung trägt – um günstigere Bedingungen für die Geschäftstätigkeit zu schaffen, die Verlagerung von Unternehmen zu verhindern und die Verkehrsanbindung zu verbessern“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Zur Erinnerung: In Kiew wurden aktualisierte Regeln für die Ausgangssperre eingeführt. Während der Ausgangssperre ist es nun erlaubt, sich zu Fuß oder mit einem privaten Verkehrsmittel, einschließlich Taxis, zu einem Ort der Unversehrtheit oder nach Hause zu begeben.

Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, dass die Ausgangssperre aufgehoben werden könnte.