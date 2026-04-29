Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Abteilung für Hochbau der Regionalverwaltung Charkiw hat am 15. April den Vertrag mit der „Slobozhanska Bauunternehmen Sargon“ GmbH über den Bau eines Schutzraums für einen Kindergarten im Wert von 132,03 Millionen Hrywnja gekündigt.

Die Abteilung für Hochbau der Regionalverwaltung Charkiw hat am 15. April den Vertrag mit der „Slobozhanska Bauunternehmen Sargon“ GmbH über den Bau eines Schutzraums für einen Kindergarten im Wert von 132,03 Mio. Hrywnja gekündigt.

Darüber berichtet „Nashe Groshi“ unter Berufung auf „Prozorro“.

Die Parteien einigten sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Vertrags aufgrund fehlender Finanzierung.

„Nashe Groshi“ veröffentlichte am 15. April die Nachricht, dass 17 km von der Grenze zur Russischen Föderation entfernt ein Schutzraum für den Kindergarten „Barvinok-100“ in der Ortschaft Staryi Saltiv gebaut werden sollte, wo nur 13 Kinder im Vorschulalter leben.

In einem Interview mit „Dumka“ erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw, Oleg Sinehubow, dass er gegen den Bau eines Schutzraums für den Kindergarten in Staryi Saltiv sei.

Seine Untergebenen führten jedoch dennoch eine Ausschreibung für dieses Projekt durch.

Die Finanzierung der Arbeiten sollte aus Mitteln der Ukraine Facility erfolgen.

„Die Slobozhansker Baufirma ‚Sargon‘ wurde 2021 in Charkiw gegründet. Gründer ist Igor Kuprovsky, Geschäftsführer ist Andrij Dmytrenko.