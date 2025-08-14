Revision der Preisobergrenzen auf dem Strommarkt ist der einzig richtige Schritt, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Änderung der Preisobergrenzen auf dem Strommarkt während der Abendstunden mit der höchsten Nachfrage war der einzig richtige Schritt, um den Markt zu stabilisieren und Stromausfälle zu verhindern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Energieexperten Gennadiy Ryabtsev.

„Dies ist eines der Ziele, die die Teilnehmer des Strommarktes der Regulierungsbehörde gesetzt haben. Und diese Forderungen werden schon seit mehreren Jahren in Folge gestellt“, sagte er.

Nach Ansicht des Experten haben die früheren Beschränkungen das Marktmodell verzerrt: „Dieselben Beschränkungen erlaubten es nicht, die Verluste der Energieunternehmen auszugleichen… Und zweitens konnten die Marktteilnehmer keinen Strom importieren, weil er in den Spitzenzeiten mehr kostete als durch die von der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen festgelegten Grenzpreise bestimmt wurde.“

Ryabtsev betonte, dass die Entscheidung der Regulierungsbehörde eine ausgewogene war: „Nachdem diese Beschränkungen aufgehoben wurden… zu einer bestimmten Zeit, in der die Nachfrage nach Strom in der Ukraine am höchsten ist… wenn man die Sache gründlich und aus einer Marktperspektive betrachtet, war die Entscheidung der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen, wenn auch verspätet, die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation.“