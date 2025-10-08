Riwne Radio Plant wurde in einer "holländischen Auktion" verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies war der achtzehnte Versuch, das Unternehmen zu privatisieren, das erhebliche überfällige Verbindlichkeiten in Höhe von Hrywnja 55,3 Mio. hat.

Der Staatliche Eigentumsfonds verkaufte bei einer Privatisierungsauktion mit einem reduzierten Preis den Staatsanteil an PJSC Rovno Radio-Technical Plant für Hrywnja 31 Millionen. Darüber berichtete am Vorabend der Pressedienst des Fonds für staatliches EigentumU.

„Das Team des Fonds für Staatseigentum hat eine Auktion für den Verkauf von 50% +1 Aktien von PJSC Rovnensky radiotechnisches Werk im System Prozorro.Sales durchgeführt. Das Objekt hat bei der sogenannten „holländischen Auktion“ einen Käufer gefunden. Nach vollständiger Bezahlung erhält der Gewinner eine Mehrheitsbeteiligung (50% +1 Aktien) und wird anstelle des Fonds Aktionär des Unternehmens“, heißt es in dem Bericht.

Es ist bekannt, dass die „holländische Auktion“ (mit Preissenkung in der Phase der geschlossenen Preisangebote) mit einem Lospreis von 60,8 Millionen Hrywnja begann.

Der Staatliche Eigentumsfonds erinnerte daran, dass dies der achtzehnte Versuch war, das Unternehmen zu privatisieren, das einen erheblichen Zahlungsrückstand von 55,3 Mio. Hrywnja hat, davon mehr als 15,8 Mio. Hrywnja – für Löhne und an den Haushalt.

Gemäß den Privatisierungsbedingungen hat der neue Eigentümer 6 Monate Zeit, um die Lohn- und Haushaltsschulden zu begleichen (ab dem Datum des Eigentumsübergangs) und das Personal zu übernehmen.

Zuvor war Winnyzjapobutkhim für mehr als 600 Millionen Hrywnja verkauft worden. Zuvor gehörte das Unternehmen dem sanktionierten russischen Oligarchen Wladimir Plesovskikh.