Die Russen beschießen Dnipro seit über sechs Stunden: Ein Hochhaus und ein Lager für Pyrotechnik stehen in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des russischen Angriffs auf Dnipro ist auf dem Dach eines Hochhauses ein Feuer ausgebrochen, und im Bezirk Dniprovskyj wurde ein Treffer in einem Lager für Pyrotechnik verzeichnet.

Quelle: Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: „Durch den Angriff der Russen auf Dnipro ist ein Brand auf dem Dach eines Hochhauses ausgebrochen. Informationen über Verletzte werden derzeit abgeklärt.“

Details: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung haben russische Truppen im Bezirk Dnipro zudem ein Lager getroffen, in dem pyrotechnische Produkte gelagert wurden. Am Ort des Treffers brach ein Feuer aus. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten.

Dnipro steht bereits seit über sechs Stunden unter russischem Beschuss. Hanzha forderte die Einwohner auf, bis zum Ende des Luftalarms in den Schutzräumen zu bleiben.