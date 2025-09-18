Russen greifen Eisenbahninfrastruktur in der Region Poltawa an: Mehrere Züge sind verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehrere Züge haben bis zu 3 Stunden Verspätung, da mehrere Bahnstrecken in der Region Poltawa aufgrund von russischem Beschuss ausgefallen sind. Eine Person wurde verletzt.

Quelle: Ukrsalisnyzja und Wladimir Kohut, Leiter der Militärverwaltung der Region Poltawa, auf Telegram

** Ukrsalisnyzja*: „Infolge des nächtlichen Beschusses der Region Poltawa und des vorübergehenden Stromausfalls auf mehreren Streckenabschnitten in der Region wurden Reserve-Diesellokomotiven eingesetzt. Derzeit haben mehrere Personenzüge Verspätungen von bis zu 3 Stunden: nr. 102 Cherson – Kramatorsk, Nr. 63/111 Charkiw, Isjum – Lwiw, Nr. 64/112 Lwiw – Charkiw, Isjum, Nr. 791 Krementschuk – Kyjiw.“

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass ab 07:00 Uhr die Schäden lokal begrenzt waren und die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.

„Die Züge (einschließlich der elektrischen Vorortzüge) werden wie gewohnt weiterfahren“, sagte Ukrsalisnyzja.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Wolodymyr Kohut, sagte später, dass die Russen in der Nacht die Eisenbahninfrastruktur im Bezirk Myrhorod angegriffen hätten.

„Infolgedessen brachen Brände aus, die vom staatlichen Rettungsdienst lokalisiert wurden. Eine Person wurde verletzt“, sagte der Leiter der Region.