Russen greifen Pawlohrad an: ein Toter und drei Verwundete, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein 55-jähriger Mann wurde in Pawlohrad, Region Dnipro, getötet und drei Zivilisten, darunter ein 8-jähriges Mädchen, wurden im Laufe des Tages durch einen Angriff feindlicher Drohnen verwundet.

Quelle: Vladyslav Haivanenko, amtierender Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro

Direkte Ansprache: „Ein 55-jähriger Mann ist in Pawlohrad durch einen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Im Laufe des Tages wurden drei Menschen verwundet. Unter ihnen ist ein 8-jähriges Mädchen. Ein 71-jähriger Einheimischer und eine 39-jährige Frau wurden ebenfalls verletzt.

In der Stadt brachen Brände aus. Ein Wohnhaus, Autos, ein Metallschuppen und ein Privatunternehmen wurden beschädigt.“

