Die Russen haben den Bezirk Nikopol getroffen, es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Neben einem mehrstöckigen Gebäude wurden auch zwei Privathäuser beschädigt. Beide haben Feuer gefangen. Ein Löschfahrzeug und ein Auto wurden beschädigt.

Die Angreifer haben den Bezirk Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk angegriffen, ein Mann wurde getötet, ein weiterer verwundet. Darüber berichtete am 20. August der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak.

„Die Angriffe auf Nikopolshchina FPV-Drohnen und Artillerie hören nicht auf. Wegen ihnen litten Nikopol selbst, Chernogrigorivska, Marhanezka Gemeinden. Leider wurde eine Person getötet und eine weitere verletzt. eine 82-jährige Frau befindet sich in ambulanter Behandlung“, erklärte er.

Neben den mehrstöckigen Gebäuden wurden auch zwei Privathäuser beschädigt. Beide fingen Feuer. Auch ein Feuerwehrauto wurde beschädigt.

Lyssak fügte hinzu, dass die Russen am Abend auch Pawlohrad mit Drohnen angegriffen haben. Es ist ein Feuer entstanden. Es gibt Schäden auf dem Gelände des Transportunternehmens. Es gab keine Opfer und keine Verletzten.

Außerdem traf die Drohne der Russen die Gemeinde Braginivska im Bezirk Sinelnikivsky. Drei Privathäuser wurden beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden in der Region vier feindliche Drohnen zerstört.

Erinnern Sie sich, dass die russischen Truppen in der Nacht des 20. August die Stadt Ochtyrka im Gebiet Sumy massiv mit Drohnen beschossen haben. Es ist bekannt, dass es 12 Tote gab, darunter auch Kinder.