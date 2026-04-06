Die Russen haben Cherson angegriffen – dabei kam ein Mensch ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem morgendlichen Beschuss von Cherson kam ein Einwohner ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Eine Person kam ums Leben und zwei weitere wurden bei dem russischen Beschuss von Cherson am Morgen des 6. April verletzt.

Quelle: : Der Leiter der Stadtverwaltung, Jaroslaw Schanko, auf Telegram

Zitat des Leiters der städtischen Militärverwaltung: „Gegen 10:15 Uhr beschossen russische Besatzungstruppen den Stadtteil Korabelny. Nach vorläufigen Angaben kam eine Person ums Leben, zwei weitere erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.“